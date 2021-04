Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.04.2021

Polizei Eschwege

Unbekannte versuchen Münzsauger aufzubrechen; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter gegen 01.45 Uhr erneut versucht, auf dem Tankstellengelände An der Schindersgasse in Meinhard-Grebendorf einen münzbetriebenen SB-Sauger aufzubrechen. Es blieb hier allerdings bei einem Versuch, da die Täter aufgrund eines ausgelösten Alarms von ihrem weiteren Vorhaben abließen und die Flucht offenbar zu Fuß in Richtung Grebendorf ergriffen. Inwieweit die Täter bei diesem Vorfall Sachschaden angerichtet haben, ist noch nicht bekannt. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen, die nun wegen des versuchten schweren Diebstahls ermittelt.

Diebe stehlen Räder von Pkw-Anhänger; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagnachmittag 15.00 Uhr und Dienstagmorgen 10.00 Uhr haben unbekannte Täter von einem geparkten schwarzen Autoanhänger der Marke Brenderup zwei Kompletträder (Reifenmarke: Maxtrek; Größe: 185 R 14 LT) auf 14-Zoll Stahlfelgen samt Radmuttern geklaut. Der Stehlschaden wird auf insgesamt 250 Euro beziffert. Der Anhänger war zur Tatzeit auf dem Großraumparkplatz in der Reichensächser Straße in Eschwege ggü. dem Schwimmbad abgestellt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend haben Unbekannte zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr einen Pkw zerkratzt, der auf dem Parkplatz am Nordufer des Werratalsees zwischen Eschwege und Meinhard geparkt stand. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Beschädigt wurden die Motorhaube und die linke, hintere Tür. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Im Begegnungsverkehr Spiegel abgefahren; 800 Euro Schaden; aufgrund unterschiedlicher Unfallschilderungen sucht die Polizei nach Zeugen für den Unfallhergang

Am Dienstagabend um kurz nach 18.00 Uhr kam es auf der B 249 zwischen Frieda und Wanfried in Höhe der Schrebergärten zum Zusammenstoß zweier Pkw`s im Begegnungsverkehr, wodurch jeweils die linken Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge zu Bruch gegangen sind und von einem Schaden von insgesamt 800 Euro ausgegangen wird. Die Beamten der Polizei Eschwege bekamen bei der Unfallaufnahme zwei unterschiedliche Versionen des Unfallherganges zu hören. Gemäß der ersten Version soll der Pkw, der von Wanfried kommend in Richtung Frieda unterwegs war, zuvor einen dunklen Sattelzug überholt haben und durch sein knappes Einscheren vor dem herannahenden Gegenverkehr für die Kollision verantwortlich sein. Nach der anderen Version sei der Überholvorgang aber schon längst abgeschlossen gewesen und der entgegenkommende Pkw, der von Frieda in Richtung Wanfried fuhr, soll demnach unvermittelt nach links auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dadurch sei es dann schließlich zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen. Die Polizei erhofft sich zur Sachverhaltsklärung weitere Hinweise durch Unfallzeugen. Insbesondere der Fahrer des Sattelzuges, der kurz vor dem Zusammenstoß überholt wurde, könnte aus Sicht der Beamten entscheidend zur Klärung beitragen. Hinweise erbittet die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Fahrzeuge stoßen im Kreuzungsbereich zusammen; Schaden 4100 Euro

Am Dienstagvormittag gegen 11.25 Uhr kam es an der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Straße/Ecke Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall, als ein 48-jähriger Autofahrer aus Eschwege die Schillerstraße befuhr und dann die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Augustastraße überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls aus Eschwege stammenden 27-jährigen Autofahrer, der auf der Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Bahnhof bevorrechtigt unterwegs war. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 4100 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Sontra hat auf der K 28 ein Reh erfasst, als er am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr von Sontra in Richtung Lindenau unterwegs war. Am Auto des Mannes entstand dadurch ein Frontschaden in Höhe von 1500 Euro, das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3238 zwischen Velmeden und Walburg hat heute Morgen gegen 06.30 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Großalmerode ein Reh erfasst. Trotz eines sofort eingeleiteten Bremsmanövers konnte der Mann den Zusammenstoß nicht verhindern, wodurch das Tier am Unfallort verendete. An dem Auto des Mannes entstand ein Frontschaden in noch unbekannter Höhe.

