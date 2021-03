Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachtragsmeldung/ Korrektur der Tatzeit zu "Sachbeschädigungen im geplanten Gewerbegebiet Area 3 Ost"

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Verlängerung Hannoversche Straße, Gemarkung Angerstein, Mittwoch, 17.03.2021, 16.30 Uhr - Donnerstag, 18.03.2021, 08.00 Uhr

ANGERSTEIN (köh) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand lässt sich die Tatzeit nun genauer eingrenzen.

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht zu Donnerstag die eingesetzten Holzpfähle und warfen die Gitter um. Zeugen, die an der Kreisstraße 453 zwischen Rauschenwasser und Angerstein verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, wenden sich bitte unter 05503-915230 an die Polizeistation Nörten-Hardenberg.

