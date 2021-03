Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug macht sich selbständig

Offenbach-Hundheim (ots)

PKW-Fahrer vergisst die Handbremse zu betätigen und verursacht Sachschaden. Am frühen Freitagmorgen sicherte der Mann beim Aussteigen sein Auto nicht ordnungsgemäß. Dieses setzte sich dann selbständig in Bewegung. Der Fahrer versuchte noch vergeblich das Fahrzeug zu stoppen. Es geriet im Anschluss gegen einen geparkten PKW und kam an einer Mauer zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. |pilek

