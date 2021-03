Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Angebliche Sachbeschädigung

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (ots)

Fußballanhänger stecken Revier ab. Am Mittwochnachmittag meldete ein Fan eines kurpfälzischen Vereines der Polizei in Lauterecken eine Beschädigung seines Fahrzeuges. Am Heck des PKW hatte der Mann einen Aufkleber seines Lieblingsvereines aus der Kurpfalz angebracht. Einem unbekannten Anhänger eines westpfälzischen Vereines in der 3.Liga war dies wohl ein Dorn im Auge, weshalb er dieses Vereinssymbol mit einem Aufkleber seines Favoriten überklebte. Der Streife gelang es den ursprünglichen Zustand ohne Schaden wiederherzustellen. |pilek

