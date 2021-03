Polizeipräsidium Ulm

Schwere Verletzungen erlitt ein 24-Jähriger am Sonntag bei Ulm.

Kurz vor 17 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seiner Yamaha von Eggingen in Richtung Einsingen. In einer übersichtlichen Linkskurve überholte er ein Auto. Beim Einscheren verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Acker. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

