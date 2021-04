Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Einer 66-jährigen Dülmenerin entwendeten noch unbekannte Täter am 23.04.2021 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr die Geldböre aus der am Einkaufswagen hängenden Tasche. Den Diebstahl an sich bemerkte sie erst an der Kasse.

Zum Tatzeitpunkt befand sich die Dülmenerin in einem Verbrauchermarkt auf dem Hüttenweg in Dülmen.

Zunächst fuhr die Geschädigte nach Hause und rief kurze Zeit später bei ihrer Bank an, um die EC-Karte sperren zu lassen.

Dabei stellte sich heraus, dass die Täter bereits 1000 Euro von ihrem Konto abgehoben hatten.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

