Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ruhige Silvesternacht

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zieht nach dem Jahreswechsel eine positive Silvesterbilanz. In der Nacht kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Der Großteil der Bevölkerung hielt sich an die geltenden Corona-Beschränkungen. Insbesondere öffentliche Plätze, an denen in den Vorjahren traditionell viele Feiernde zusammengekommen waren, wurden verstärkt kontrolliert. Überwiegend kam es zu Einsätzen hinsichtlich Ruhestörungen und dem Abbrennen von Feuerwerk. Dieses wurden zumeist auf privatem Grund gezündet. Lediglich in einem Fall wurde festgestellt, dass das Feuerwerk auf der Straße abgebrannt wurde. Den Verantwortlichen erwartet nun ein Bußgeld.

