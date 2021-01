Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto vorsätzlich beschädigt

HaßlochHaßloch (ots)

Mutwillig beschädigt wurde am 28.12.2020, im Zeitraum von 15:00 bis 19:30 Uhr, ein in der Max-Planck-Straße abgestellter Pkw. Hierbei wurde nicht nur das komplette Heck des Autos zerkratzt, sondern auch noch das Verdeck zerschnitten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Haßloch unter der Rufnummer 06324-933-0 oder per Email an pihassloch@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Frank Ortlieb

Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell