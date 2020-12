Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall weitergefahren

HaßlochHaßloch (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit vom 28.12.20 bis 29.12.20 ein in Haßloch vor dem Anwesen Buchenweg 2 ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Der Flüchtige ist vermutlich beim Vorbeifahren an dem geparkten Mercedes hängen geblieben und verursachte einen Schaden von ca. 1000 Euro.

Aufgrund des Schadens handelt es sich bei dem Verursacher womöglich um ein in Rottönen lackiertes Fahrzeug. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Haßloch unter der Rufnummer 06324 933-0 oder per Email an pihassloch@polizei.rlp.de

