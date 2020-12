Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Hausfriedensbruch in Schulturnhalle

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.12.2020 gegen 08:00 wurde durch den Hausmeister einer Schule Hinterm Graben in Wachenheim ein geöffnetes Fenster der Turnhalle gemeldet. Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. In der Turnhalle wurde eine leere Getränkeflasche aufgefunden und sichergestellt. Ebenfalls waren mehrere Turnmatten auf dem Boden ausgebreitet. Auf dem Hallenboden waren schwarze Bremsspuren, vermutlich von einem Fahrrad, sichtbar. Da keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, gelangten die bislang unbekannten Personen vermutlich mittels eines Originalschlüssels in die Turnhalle. Ein solcher Schlüssel war der Schule bereits im Frühjahr abhandengekommen. Gegen die bislang unbekannten Personen wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

