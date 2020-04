Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Wasserwerker stehlen mehrere tausend Euro

Ludwigshafen (ots)

Am 27.04.2020, gegen 13:15 Uhr, klingelten zwei angebliche Wasserwerker bei einer 90-Jährigen in der Schwedlerstraße. Sie erklärten, dass das Wasser verunreinigt worden sei und nun überprüft werden müsse, ob auch ihr Wasser davon betroffen wäre. Daraufhin betrat einer der beiden unbekannten Männer die Wohnung der Seniorin und der zweite gab an, dass er in den Keller gehen werde und dort das Wasser prüfen werde. Der erste Täter ging dann mit der 90-Jährigen in die Küche und ins Bad und ließ dort Wasser laufen. Es wird davon ausgegangen, dass der andere Täter in dieser Zeit unbemerkt die Wohnung betrat und sie nach Geld und Wertgegenständen durchsuchte. Denn nachdem die beiden Männer wieder weggegangen waren, stellte die Seniorin fest, dass mehrere tausend Euro aus ihrer Wohnung fehlten.

Der eine Täter war etwa 35 Jahre alt, circa 1,50 m groß und korpulent. Er nuschelte, trug eine blaue Steppjacke ohne Ärmel und hatte einen dunklen Vollbart.

Der andere Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 m groß und hatte eine schmale Statur.

Häufig werden ältere Menschen Opfer von Trickdiebstählen, wobei die Täter eine offizielle Funktion oder eine Notlage vortäuschen, um Zutritt zur Wohnung zu bekommen. Die Opfer werden dann abgelenkt, damit weitere Täter unbemerkt in die Wohnung gelangen und nach Diebesgut suchen können.

Tipp der Polizei:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen!

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Schwedlerstraße gesehen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

