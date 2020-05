Feuerwehr Köln

FW Köln: Feuerwehr bei zwei Bränden in der Kölner Südstadt im Einsatz

Köln (ots)

Gleich zwei Einsätze forderten heute Nachmittag die Feuerwehr Köln. Um 14:02 und 14:08 Uhr gingen in der Leitstelle Köln Notrufe zu zwei Brandereignissen in der Kölner Südstadt ein. Am Ubierring hat ein Gasdruckbehälter auf einem Balkon Feuer gefangen. Eine Person wurde von den Einsatzkräften aus der verrauchten Wohnung durch das Treppenhaus gerettet. Das Feuer war anschließend schnell gelöscht. Rund 30 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Zwei Löschzüge arbeiteten währenddessen am Bonner Wall. Dort geriet bei Reparaturarbeiten im Innenhof ein PKW in Brand. Die Flammen griffen auf das hölzerne Vordach, eine benachbarte Lagerhalle und den angrenzenden Bahndamm über. Die Rauchschwaden waren weit zu sehen. Vier Trupps löschten unter Atemschutz das Feuer. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Insgesamt waren mehr als 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Führungsdienstes im Einsatz.

