Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Entwendetes Kinderfahrrad

HachenburgHachenburg (ots)

Am Freitag, den 06.11.2020, in dem Zeitraum zwischen 16:00 - 16:50 Uhr, wurde in Hachenburg ein Kinderfahrrad entwendet.

Das silberne 16 Zoll-Rad mit braunem Sattel, war kurzzeitig unbeaufsichtigt in der Rheinstraße an einer Parkbank, im Bereich des dortigen Brunnens angelehnt, bevor es von bislang unbekanntem Täter entfernt wurde.

Wer kann Hinweise auf infrage kommende Tatpersonen geben? Gibt es Zeugen?

Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell