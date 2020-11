Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Holzverschlages

NistertalNistertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.11.20 kam es zum Brand eines Holzverschlages an einem Anwesen in der Amselstraße in Nistertal. Den Ermittlungen zufolge war eine in dem ca. 2 x 3 m großen Holzverschlag untergestellte Mülltonne in Brand geraten. Der an das Gebäude angrenzende Holzverschlag brannte mitsamt abgelagertem Brennholz aus. Ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben getroffen werden. Der entstandene Brandschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuerwehr Bad Marienberg mit 45 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell