Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Drogen am Steuer

Obrigheim-Albsheim, Bahnhofstraße, 30.12.2020, 02:35 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Bahnhofstraße in Albsheim gegen 02:35 Uhr ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten während der Kontrolle fest, dass der 34-jährige Fahrzeugführer wässrige und gerötete Bindehäute aufweist. Hinzu kamen weitere drogentypische Auffälligkeiten, weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde. Der Verdacht bestätigte sich, das Testergebnis war positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Die Konsequenz für den 34 Jahre alten Mann aus Obrigheim war die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wird bis zur Fahrtüchtigkeit einbehalten. Es erwartet ihn nun ein Bußgeld von 500EUR, sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

