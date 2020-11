Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Überschlagen

OffenburgOffenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Appenweier und Offenburg rief am Mittwochmorgen Kräfte der Feuerwehr des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan. Eine 54-Jährige war um kurz vor acht Uhr in Richtung Basel unterwegs, als sie mit ihrem Renault vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Renault-Fahrerin hierbei leicht verletzt. Die 54-Jährige wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde durch die herbeigerufenen Polizeibeamten festgestellt, dass der Renault nicht zugelassen und auch nicht versichert war.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell