Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Glasdach beschädigt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Vormittag des 01.01.2021 bemerkte ein Hauseigentümer im Bacchusweg in Neustadt-Mußbach einen Sachschaden an dem Glasdach seiner Terrasse. Bei näherer Inaugenscheinnahme konnten dort die Überreste einer sog. "Seenot-Fallschirmrakete" (Leuchtrakete) bzw. eines ähnlichen Gegenstandes aufgefunden werden. Der Gegenstand war kurz nach Mitternacht auffällig hell brennend niedergegangen, daher werden Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, welche diesen pyrotechnischen Gegenstand abfeuerte, gebeten, sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 bzw. E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de an hiesige Dienststelle zu wenden. Nur glücklichsten Umständen dürfte es zu verdanken sein, dass der Fallschirm auf einem unbrennbaren Glasdach und nicht auf oder an einem Wohngebäude landete. Durch die hohen Temperaturen des Leuchtsignals (welches auch in maritimen Umgebungen funktionieren soll), wäre es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Brandereignis gekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Marion Scharwatz, PHK'in

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



