Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermisste gefunden - Nachtrag zu: POL-PPTR: Polizei fahndet nach vermisster Frau

Trier (ots)

Die vermisste 63-Jährige, nach der wir am gestrigen 10. August fahndeten, wurde gegen 21 Uhr in Trier angetroffen. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

