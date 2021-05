Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 50-Jähriger rennt vor Polizei davon: Zivilfahnder holen ihn ein und finden Drogen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Allem Anschein nach weil er mehrere Behältnisse mit Drogen dabeihatte, ist ein 50-Jähriger am gestrigen Montagmittag während einer Kontrolle durch die Polizei in der Kasseler Nordstadt davongerannt. Sogar seiner Jacke entledigte er sich bei der kurzen Flucht, vermutlich um schneller zu entkommen. Allerdings vergeblich, denn nach nur 300 Metern konnten die Zivilfahnder den Mann einholen und festnehmen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Die Zivilstreife der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen hatte den 50-Jährigen gegen 13 Uhr in der Bunsenstraße beobachtet und wollte ihn wegen seines verdächtigen Verhaltens kontrollieren. Nachdem er gegenüber den Beamten angegeben hatte, keinen Ausweis dabeizuhaben und ihnen falsche Personalien nannte, nahm er plötzlich die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Universitätsgelände. Sofort nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und bereiteten seiner Flucht ein schnelles Ende. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie rund 8 Gramm Amphetamine, zwei Plomben Kokain sowie eine kleine Menge Marihuana in den Hosentaschen des Mannes und stellten die Betäubungsmittel sicher. Die Ermittlungen gegen den 50-Jährigen, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, dauern an.

