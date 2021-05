Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Ausrufen verbotener Parolen: Opfer von körperlichem Angriff gesucht

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 12.05.2021, um 16:27 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4914184 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Mitte:

Nachdem am vergangenen Mittwochnachmittag (12. Mai 2021), gegen 12:35 Uhr, ein bislang unbekannter Täter durch Ausrufe verbotener Parolen in der Kasseler Mauerstraße aufgefallen war, haben die bisherigen Ermittlungen und Zeugenbefragungen der Beamten der Kasseler Polizei zu neuen Erkenntnissen geführt: Demnach soll der beschriebene Täter auch einen unbekannten Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild an der Örtlichkeit unvermittelt angegriffen haben, bis ein Zeuge beherzt eingeschritten war. Das unbekannte Opfer sei anschließend in einen Bus gestiegen. Die zuständigen Ermittler bitten den Jugendlichen, der möglicherweise verletzt wurde, sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus werden weiterhin Zeugen gesucht, die die Vorfälle an dem Nachmittag beobachtet haben und Hinweise geben können.

Wie die zum Tatort im Bereich der Bushaltestelle Mauerstraße geeilten Polizisten des Reviers Mitte berichten, konnten sie bei ihrem Eintreffen noch einen Zeugen antreffen, der bei dem körperlichen Angriff dazwischen gegangen war. Er schilderte, dass der Unbekannte den Jugendlichen plötzlich am Kragen gepackt und versucht hatte, ihn zu Boden zu reißen. Die über den Notruf geschilderten verbotenen Parolen des Täters hatten die vor Ort angetroffenen Personen nicht mitbekommen. Der unbekannte Zeuge, der die Ausrufe mit seinem Handy gefilmt haben soll, hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Anhand der bisherigen Ermittlungen liegt folgende Täterbeschreibung vor, die teilweise von der ersten Veröffentlichung abweicht:

- Ca. 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkles Käppi mit weißem Schriftzug, Drei-Tage-Vollbart, dunkle Jacke, blaue Jeans, dunkler Rucksack, schwarze Schuhe mit weißem Absatz.

Das Opfer des Angriffs sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

