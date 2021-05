Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter begrapscht und bedrängt junge Frau in Oberzwehren: Kripo bittet nach Sexualdelikt um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Ein Unbekannter hat am gestrigen Donnerstagabend in der Waldmannstraße in Oberzwehren eine junge Frau zunächst begrapscht und anschließend versucht, sie festzuhalten. Als vorbeifahrende Autofahrer auf das Geschehen aufmerksam wurden und hupten, ergriff der Täter die Flucht. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts und bittet um Hinweise auf den Täter. Die Suche nach Zeugen richtet sich auch an eine Person mit Hund, die dem Opfer kurz vor der Tat begegnete, und an die Person in einem weißen Transporter, die als erste hupte. Beide sind der Polizei bislang nicht bekannt, eine nähere Beschreibung dieser möglichen Zeuginnen oder Zeugen liegt nicht vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat gegen 22:30 Uhr. Die 18-Jährige aus Kassel war zu Fuß in der Waldmannstraße in Richtung Altenbaunaer Straße unterwegs. In Höhe der Straße "Kurze Erlen" war ihr der Unbekannte entgegengekommen, der ihr anschließend folgte und sie schließlich mehrmals am Gesäß begrapschte. Als sie ihn anschrie und wegrannte, folgte ihr der Mann und hielt sie am Arm fest. An der Altenbaunauer Straße wurden dann die Fahrer zweier Autos auf den Vorfall aufmerksam und hupten, woraufhin der Täter in Richtung Michael-Schnabrich-Straße flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang ohne Erfolg.

Es soll sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, etwa 1,65 Meter großen Mann mit kräftiger Statur und hellblauen Augen gehandelt haben, der eine blau-weiße Cappy, eine blau-weiße Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Sportschuhe sowie einen Rucksack trug.

Zeugen, die den Ermittlern des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell