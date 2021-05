Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme in Fall von betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte in Lohfelden

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Ermittlern der EG SÄM (Ermittlungsgruppe für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen) der Kasseler Kripo ist am gestrigen Donnerstagnachmittag gemeinsam mit Zivilfahndern der Operativen Einheit der Polizeidirektion Kassel die Festnahme eines Tatverdächtigen in einem Fall von betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte gelungen. Die Polizisten hatten den 51-Jährigen aus Wehretal im Landkreis Werra-Meißner gegen 14:30 Uhr an der Anschrift eines vermeintlichen Opfers in Lohfelden festgenommen, als der Tatverdächtige dort offenbar knapp 15.000 Euro Bargeld in Empfang nehmen wollte. Nun wird gegen ihn und noch unbekannte Mittäter wegen bandenmäßigen Betrugs ermittelt.

Begonnen hatte die Betrugsmasche gestern gegen 11:30 Uhr mit dem Anruf eines angeblichen Polizeibeamten des Bundeskriminalamtes bei einem 56 Jahre alten Mann aus Lohfelden. Der Betrüger am Telefon gab vor, gegen den 56-Jährigen läge ein Haftbefehl im Ausland vor, da auf seine Personalien eine Firma laufe, gegen die Ermittlungen wegen Kinderpornografie geführt würden. Um die Haft abzuwenden, müsse er nun eine Kaution von 15.000 Euro zahlen. Im weiteren Verlauf folgten weitere Anrufe verschiedener angeblicher Polizeibeamten, Richter und Staatsanwälte, in denen Druck auf den Lohfeldener ausgeübt wurde. Da dieser die Masche aber durchschaut hatte, klickten für den 51 Jahre alten Tatverdächtigen, der gegen 14:30 Uhr die vermeintliche Kaution in Lohfelden abholen wollte, überraschend die Handschellen.

