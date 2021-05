Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 16.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung ++ Mahnwachen ++ Einbrüche ++ Verkehrsunfallflucht ++ Trunkenheitsfahrt ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Am Samstag kam es gegen 10:30 Uhr in einer Drogerie in der Fritz-Reuter-Straße zwischen einer 53-jährigen Kassiererin und einem 46-jährigen Kunden zu verbalen Streitigkeiten, in deren Verlauf der Kunde der Kassiererin plötzlich mit dem Einkaufswagen gegen den Bauch stieß und ihr auf einen Arm schlug. Die Angestellte der Drogerie wurde dadurch leicht verletzt. Der Kunde wurde angezeigt und erhielt einen Platzverweis.

Mahnwachen

Emden - Am Samstag fanden in der Innenstadt zwei angemeldete Mahnwachen statt. Die erste wurde von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr mit ca. 14 Teilnehmern zum Thema "Menschenwürde für Flüchtende" abgehalten. Die zweite folgte von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr mit ca. 15 Teilnehmern zum Thema "Gegen Corona-Maßnahmen". Beide Mahnwachen verliefen friedlich.

Einbrüche - ZEUGEN gesucht!

Emden - In dem Zeitraum von Mittwoch, 12.05.2021, 14.00 Uhr, bis Samstag, 15.05.2021, 21.45 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße das Vorhängeschloss eines Kellerraumes auf und entwendete technische Geräte und Werkzeug im Wert von ca. 550 EUR.

Bunde - Am Samstag gegen 03:30 Uhr versuchten unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Garage eines Wohnhauses in der Graf-Ulrich-Str. einzudringen. Durch einen Schrank, der in der Garage vor diesem Fenster steht, konnte ein einsteigen verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Bunde - Vermutlich einen Tatzusammenhang gibt es zu einem weiteren Vorfall in der Straße, der sich in der Zeit zwischen Freitag, 22:30 Uhr, und Samstag 05:30 Uhr, ereignet hat. Hier wurde das Fenster einer Gartenhütte aufgebrochen. Die unbekannten Täter haben Bekleidung und Fahrradzubehör entwendet. Der Gesamtschaden beträgt nach erster Schätzung ca. 450 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - ZEUGEN gesucht!

Emden - Am Samstag wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Südbahnhof zwischen 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr ein geparkter VW Polo, silbern, von einem anderen Fahrzeug beim Rangieren beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Polo trug hinten links einen Schaden davon. Ein Zeuge beobachtete jedoch den Unfallhergang. Danach ist der Fahrer (79) eines VW Touran, weiß, für den Verkehrsunfall verantwortlich. Dieser gab jedoch an, sich nicht an einen Zusammenstoß zu erinnern. Sowohl der erwähnte Augenzeuge als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden. Schadenshöhe: ca. 500 EUR

Trunkenheitsfahrt

Leer - Gegen 15:20 Uhr fiel ein VW Bulli am Samstag aufgrund einer Fahrt in Schlangenlinie in der Deichstr. auf. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser 32-jährige aus Jemgum keinen Führerschein hat und zudem vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hat. Ein Test ergab einen ersten Wert von 1,46 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Um 19:40 Uhr wurde ein VW Passat durch die Beamten im Osseweg am Samstag kontrolliert. Der 23-jährige Leeraner, der mit diesem Fahrzeug unterwegs war, ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sowohl gegen ihn als auch gegen den 53-jährigen Halter, der diese Fahrt zugelassen hat, wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

