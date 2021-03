Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeibeamte ziehen alkoholisierten Busfahrer aus dem Verkehr

Plettenberg (ots)

Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen alkoholisierten Busfahrer aus dem Linienverkehr gezogen. Ein Fahrgast hatte den Fahrer auf der Linie 54 dabei beobachtet, wie er immer wieder aus einer braunen Glasflasche trank. Außerdem roch es nach Alkohol. Der Zeuge informierte die Polizei. An der Bushaltestelle Oberstadt stiegen um 7.20 Uhr Polizeibeamte mit dem Alkohol-Testgerät in den Bus. Sie entdeckten eine offene Flasche Pils. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Deshalb wurde der Fahrer mitgenommen zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und untersagte das Führen erlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge.

