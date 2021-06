Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Ein 52jähriger Mann aus Wickede befuhr am 12.06.2021, 12.00 Uhr mit seinem Pedelec den Arnsberger Burgweg, der an dieser Stelle Teil des Ruhrtalradweges ist. In Höhe des Viadukts geriet er mit dem Vorderrad in die parallel verlaufenden Bahngleise, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Bei dem Sturz wurde der Radler so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste (wie).

