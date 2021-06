Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern-Hachen

Sundern-Hachen (ots)

Am Samstag, 12.06.2021, 17.10 Uhr beabsichtigte ein 15jähriger Radfahrer aus Sundern die Straße Am Lindhövel zu überqueren. Hierbei übersah er eine 55jährige Motorradfahrerin, die die Straße Am Lindhövel in westliche Richtung befuhr. Trotz einer Notbremsung konnte die Frau aus Sundern einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Beide Personen stürzten zu Boden, wobei die Frau schwer verletzt wurde und stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Jugendliche blieb bei dem Unfall unverletzt (Wie).

