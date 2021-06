Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Farbschmierereien

Sundern (ots)

In der Straße Zum Neuen Friedhof sind mehrere Mauern mit Farbe beschmiert worden. Der Tatzeitraum liegt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Täterhinweise liegen nicht vor. Bereits im April sind der Polizei in diesem Bereich mehrere Farbschmierereien gemeldet worden. Ob ein Zusammenhang besteht ist nicht klar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

