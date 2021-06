Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch

Arnsberg (ots)

In einem Schrebergarten an der Casparistraße versuchte am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Mann einen Geräteschuppe aufzuhebeln. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 - 35 Jahre alt, ca. 175 cm - 180 cm groß, schlank und blond beschrieben. Als er offensichtlich gestört wurde ergriff er mit seinem Fahrrad die Flucht in Richtung Uentrop. Entwendet wurde nichts. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

