Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sturz mit Pedelec

Sundern (ots)

Eine 61-jährige Frau aus Sundern ist am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr bei einem Sturz schwer verletzt worden. Die Sundernerin war mit ihrem Pedelec auf der Göckelerstraße in Richtung Selscheder Weg unterwegs. Kurz vor dem Abbiegen kam sie aus ungeklärter Ursache zu Fall. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

