Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung

Meschede (ots)

Am Donnerstag meldete ein Zeuge eine Sachbeschädigung an einer Kirche in der Straße "Weingasse". Unbekannte hatten ein Fenster der Kirche eingeschlagen. Wann es zu der Tat gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell