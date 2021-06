Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen dem 17. Mai 12 Uhr und dem 7. Juni 13 Uhr sind Unbekannte in einen Stollen in der Straße "Zur Hemmeske" eingebrochen. Die Täter entfernten ein Gitter am Eingang und verschafften sich so Zugang. Der Versuch, unter Tage das Schloss eines Tresors zu öffnen schlug fehl.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 96940 3811.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag 9:30 Uhr sind Unbekannte in ein Sonnenstudio im Tappeweg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: im Zeitraum zwischen Sonntag 22 Uhr und Montag 7 Uhr sind Unbekannte in einen Imbiss in der Burgstraße eingebrochen. Dort entwendeten sie Bargeld. Wie sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft haben ist bislang unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Marsberg: Am Sonntag gegen 4:55 Uhr ist ein Unbekannter in den Außenbereich eines Baumarkts in der Straße "An der Ziegelei" eingebrochen. Der Mann durchtrennte ein Metallgitter und entwendete einen dahinter gelagerten Grill. Bei der Tat wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Medebach: Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag wurde in eine Scheune an der K 56 eingebrochen. Entwendet wurden diverse Werkzeuge.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

