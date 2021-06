Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Eslohe (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 22:30 Uhr und Freitag 7 Uhr kam es zu zwei Sachbeschädigungen in der Hauptstraße und der Tölckestraße. In der Hauptstraße wurde ein Gehweg mit einem Schriftzug versehen. In der Tölckestraße wurde der gleiche Schriftzug auf einen Supermarktparkplatz gesprüht.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

