Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drogenkonsum vor Schule

Meschede (ots)

Am Freitag gegen 7:50 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Mann am Seiteneingang einer Schule in der Schützenstraße aufmerksam. Da der Unbekannte augenscheinlich Drogen konsumierte, forderte der Zeuge ihn auf, das Gelände zu verlassen. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv und lief auf den Zeugen zu. Dieser flüchtete in das Schulgebäude. Der Mann schlug anschließend auf die Tür ein.

Vor Eintreffen der Polizei war der Mann bereits verschwunden. Durch intensive Ermittlungsarbeit der Beamten konnte der Mann jedoch identifiziert werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz wurde eingeleitet.

