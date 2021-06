Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Medebach (ots)

Am Montag kam es zwischen einem 28-Jährigen Autofahrer aus Winterberg und einer Pedelec-Fahrerin gegen 18:15 Uhr auf der L 872 zwischen Grönebach und Küstelberg zu einem Zusammenstoß. Die 62-Jährige Fahrerin aus Winterberg war mit ihrem Pedelec von Küstelberg in Richtung Wagenschmier unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur L 872 kam es dann zum Zusammenstoß mit dem von Grönebach aus kommenden Wagen. Die Frau wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell