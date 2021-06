Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots)

Ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Arnsberg ist am Samstag gegen 18 Uhr bei einem Sturz in der Straße Am Hellefelder Bach schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Junge und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

