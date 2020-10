Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht in Schwarzenbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07./08.10.2020 - Schwarzenbek

Im Zeitraum vom 07.10.2020, 07.00 Uhr bis zum 08.10.2020, 14.30 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf einem zugewiesenen Stellplatz in einem Gemeinschaftscarport in der Lehmkoppel in Schwarzenbek. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte parkte seinen Renault Laguna auf einem Stellplatz im Carport ab. Als er am 08.10.2020 sein Fahrzeug erneut aufsuchte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an seinem Pkw. Eine Notiz des Verursachers suchte er vergebens. Die Polizei stellte fest, dass der Unfallflüchtende den Stoßfänger hinten rechts beschädigte. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden.

Die Polizei in Schwarzenbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04151/8894-0 entgegengenommen.

