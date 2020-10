Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Pkw-Aufbrüchen - die Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

09. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07/08.10.2020 - Börnsen

In der Zeit von Mittwoch, 13:30 Uhr, bis Donnerstag, 10:00 Uhr, kam es in Börnsen zu insgesamt zu neun Straftaten im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen. In sechs Fällen kam es zum Aufbruch des Pkw mit Diebstählen von Fahrzeugteilen. In acht Fällen wurden Fahrzeugteile demontiert.

Die Taten fanden in den Straßen Sodbarg, Fleedereck, Zum alten Elbufer und Neuer Weg statt. Tatbetroffen waren Fahrzeuge der Marken Mercedes Benz, Audi, sowie VW.

In zwei Fällen (Mercedes-Benz) wurde eine Scheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Bei den anderen Fahrzeugen ist die Vorgehensweise nach derzeitigem Ermittlungsstand unbekannt. Bei den betroffenen Fahrzeugen wurden die Airbags fachmännisch ausgebaut und zudem die Außenspiegelgläser, sowie teilweise der gesamte Außenspiegel entwendet. In einem anderen Fall wurden die Nebelscheinwerfer samt Abstandsmesser entfernt.

Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Schadens stehen noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen und Diebstählen machen? Wer hat im betreffenden Tatzeitraum, in den betreffenden Straßen in Börnsen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Tel: 04152/8003-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell