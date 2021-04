Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheibe an Schule beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten am Wochenende (16.04. bis 18.04.2021) die Scheibe einer Schule in der Wormser Straße einzuwerfen. Hierbei ging nur die äußere Verglasung zu Bruch. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

