Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Belästigung

Olsberg (ots)

Am Montag gegen 21 Uhr wurden drei Personen von einem augenscheinlich alkoholisiertem Mann sexuell belästig und beleidigt. Eine 20-jährige Olsbergerin ging mit ihren 18-jährigen Begleitern vom Rathaus in Richtung Bigge, als sie auf den Unbekannten trafen. Dieser schrie etwas in Richtung der Gruppe und griff der 20-Jährigen mit der flachen Hand an ihr Gesäß. Bis zur Heinrich-Sommer-Straße folgte er den drei Personen und beleidigte sie. Anschließend verließ er die Gruppe.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 45 Jahre, blonde Haare, graue ¾-lange Hose, schwarzes T-Shirt mit weißem Schriftzug.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell