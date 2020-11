Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer am Mittwochabend, 25.11.2020, in WT-Tiengen leicht verletzt worden. Gegen 18:00 Uhr war ein 69-jähriger Audi-Fahrer aus der Karl-Benz-Straße in die bevorrechtigte Badstraße eingefahren und hatte den von links kommenden Mann auf seinem Pedelec übersehen. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer über die Motorhaube des Wagens auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Ein anderes Auto war falsch, zu nah am dortigen Kreuzungsbereich geparkt, so dass möglicherweise die Sicht für den Audi-Fahrer eingeschränkt war.

