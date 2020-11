Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Wohnungsbrand - Matraze kokelte

FreiburgFreiburg (ots)

Der 43jährige Bewohner einer Wohnung in der Whittierstraße musste in der heutigen Nacht, 26.11.2020, gegen halb eins wegen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kurz zuvor war es in dem Mehrfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Hintergrund war augenscheinlich eine kokelnde Matraze in seiner Wohnung, in welcher im Nachgang ein Aschenbecher aufgefunden werden konnte. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.

Zu weiteren Verletzten kam es glücklicherweise nicht. Die übrigen Wohnungen blieben unversehrt.

