POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfallflucht - Kinderfahrrad überrollt - Zeugen gesucht

Am Dienstag, 24.11.2020, gegen 17.00 Uhr, wollte ein 9-jähriges Mädchen die Freiburger Straße an der Kreuzung zur Adenauer Straße in Waldkirch überqueren.

Das Mädchen nutzte mit seinem Kinderrad die Grünphase der dortigen Fußgängerampel.

Zeitgleich fuhr ein Autofahrer auf der Adenauer Straße in selber Richtung, welcher dann jedoch nach rechts in die Freiburger Straße abbiegen wollte. Offensichtlich übersah er das Mädchen und streifte dies mit seiner rechten Fahrzeugseite. Das Mädchen kam zu Fall und stürzte mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn. Der Pkw überrollte mit seinem Hinterrad das auf der Fahrbahn liegende Kinderfahrrad und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um das verletzte Kind oder die Unfallaufnahme zu kümmern.

Durch den Sturz zog sich das Kind leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise konnte es noch am selben Tag das Krankenhaus wieder verlassen.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681/4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Hierbei soll es sich um einen dunklen oder schwarzen Mercedes-Benz, E-Klasse gehandelt haben. Beim Fahrer soll es sich um einen älteren Mann, ca. 60-70 Jahre alt, mit Hut, gehandelt haben.

