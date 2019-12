Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Folgenlose Trunkenheitsfahrt mit 1,57 Promille

Montabaur / Ransbach-Baumbach (ots)

Im Rahmen der Streife wurde am 19.12.2019, um 03:20 Uhr ein Pkw auf der BAB 3, Rtg. Frankfurt am Main, bei der AS Ransbach-Baumbach einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Beim allein im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer war hier deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen, wonach ein freiwilliger Atemalkoholtest schlussendlich den o.a. Anfangsverdacht mit einem Wert von 1,57 Promille bestätigte.

Nach Untersagung der Weiterfahrt, der erforderlichen Blutentnahme, einer Sicherstellung des Führerscheines, der Entrichtung einer Sicherheitsleistung, sowie der Fertigung der entsprechenden Strafanzeige gem. § 316 StGB wurde der Fahrer schlussendlich entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602-9327-0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell