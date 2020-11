Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehrere Diebstähle - Zeugen gesucht

StaufenStaufen (ots)

Am vergangenen Wochenende, 21.11.2020 bis 23.11.2020, kam es in Staufen, im Vogesenring/im Rundacker/Mühlhauser Straße, zu mehreren Diebstählen bzw. Diebstahlversuchen. Zunächst wurden aus insgesamt drei, unverschlossen abgestellten PKW verschiedene Gegenstände entwendet, unter anderem ein Navigationsgerät sowie Kleidungsstücke und kleinere Bargeldbeträge. An einem vierten PKW, welcher verschlossen geparkt war, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus diesem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Weiterhin wurden aus dem Carport eines Anwesens im Vogesenring zwei hochwertige E-MTBs entwendet.

Konkrete Hinweise auf die Täterschaft ergaben sich bislang nicht. Aufgrund der räumlichen Nähe liegt der Verdacht nahe, dass es sich in allen Fällen um die gleiche Tätergruppierung handeln könnte. Der genaue Tatzeitpunkt ist ebenfalls bislang nicht bekannt, allerdings ergaben sich Hinweise, dass es vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag zu den Vorfällen kam.

Gesucht werden Zeugen, welche am vergangenen Wochenende, vor allem in den Nächten, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Vogesenring/im Rundacker/Mühlhauser Straße gemacht haben oder anderweitige Hinweise auf die Täterschaft geben können. Zeuge werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel.: 07631/1788-0 zu melden.

