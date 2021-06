Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionismus

Marsberg (ots)

Am Montag gegen 17:55 Uhr meldete eine Zeugin einen Exhibitionisten an einem Spielplatz im Liboriusweg. Die Frau bemerkte den Mann, wie er hinter einer Mauer stand und an seinem Glied manipulierte. Als er die Zeugin sah, flüchtete er.

Der Mann war circa 20-30 Jahre alt, hat eine schlanke Figur, schwarze Haare und trug ein graues T-Shirt mit einer grauen Jogginghose.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

