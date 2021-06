Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots)

Ein 48-Jähriger aus Arnsberg stürzte am Dienstag gegen 19:20 Uhr mit seinem Motorrad und verletzte sich dabei schwer. Der Alleinunfall ereignete sich auf dem Parkdeck eines Parkhauses in der Mendener Straße. Hier verlor der Fahrer die Kontrolle und prallte gegen einen dort angebrachten Metallzaun. Der Rettungswagen verbrachte den Fahrer daraufhin in ein Krankenhaus.

