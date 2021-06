Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Ein 59jähriger Mann aus Arnsberg befuhr am 12.06.2021, 10.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Sunderner Straße in Richtung Ochsenkopf. Eine 75jährige Arnbergerin übersah beim Einfahren aus einer Grundstückseinfahrt den Mann, der beim Ausweichen zu Fall kam und sich dabei verletzte. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden (wie).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell