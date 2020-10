Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen hindern mutmaßlichen Kellereinbrecher an seiner Flucht: Polizisten nehmen ihn fest

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (21.10.) haben Zeugen an der Schillerstraße einen mutmaßlichen Kellereinbrecher auf frischer Tat ertappt und an seiner Flucht gehindert. Die Polizei nahm ihn anschließend vorläufig fest.

Nach ersten Erkenntnissen hörte ein Bewohner des Mehrfamilienhaues gegen 0.40 Uhr Schritte im Hausflur. Auch aufgrund der Uhrzeit verließ er seine Wohnung und sah einen Mann die Kellertreppe herunter laufen. Da es sich offensichtlich nicht um einen Mieter handelte, hielt der 41-jährige Dortmunder den Unbekannten fest und bat weitere Anwohner um Hilfe. Die alarmierten Polizisten nahmen den 33-jährigen Mann fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie neben Einbruchswerkzeug mehrere Taschen, die offenbar für den Transport des Diebesgutes bereitstanden.

Die Beamten stellten das Werkzeug sicher und brachten den Mann ins Gewahrsam. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

