Polizei Dortmund

POL-DO: Gutes Gespür zahlt sich aus: 30-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss und mit offensichtlichem Diebesgut unterwegs

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1153

Ein gutes Gespür haben am Dienstagnachmittag (20.10.) Beamte des Schwerpunktdienstes Nord bewiesen, als sie an der Danewerkstraße einen Autofahrer kontrollierten, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Auf dem Beifahrersitz sowie im Kofferraum des Pkw fanden die Polizisten offensichtliches Diebesgut.

Den Beamten fiel gegen 15.30 Uhr ein Auto auf, das mit laufendem Motor in Höhe der Hausnummer 5 stand. In dem Fahrzeug sahen sie auf dem Fahrersitz einen Mann, der sichtlich nervös auf ihr Erscheinen reagierte. Zudem entstand bei den Polizisten der Eindruck, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Eine Fahrerlaubnis konnte er darüber hinaus nicht nachweisen. Auf dem Beifahrersitz stellten die Beamten einen Koffer fest, in dem sich knapp 100 Zahnbürstenköpfe befanden. Auch im Kofferraum lagerte offensichtliches Diebesgut - drei Fahrräder und ein E-Scooter. Sowohl für den Koffer als auch den Inhalt seines Kofferraumes hatte der Tatverdächtige weder einen Nachweis noch plausible Erklärungen. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Woher das Diebesgut stammt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Da auch die Eigentumsverhältnisse des Pkw vor Ort nicht zu klären waren, stellten die Einsatzkräfte die Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Arzt entnahm dem 30-Jährigen eine Blutprobe. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Hehlerei.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell