POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Reutlingen) Ergänzung zur Pressemeldung vom 04.02.2021/11.27 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Der Beschuldigte, der - wie bereits berichtet - am Mittwochnachmittag in Reutlingen unter dem dringenden Verdacht des versuchten Totschlags vorläufig festgenommen worden war, wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser nahm den 23-Jährigen in Untersuchungshaft. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

